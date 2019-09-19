شكرا لقرائتكم خبر عن من يكون الأجنبى السادس المُتوج بالسوبر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى كل من السويسرى فايلر، المدير الفنى للأهلى، والصربى ميتشو نظيره بالزمالك، إلى كسب الرهان بالقمة الأولى، والظفر بلقب السوبر. وعلى مدار تاريخ كأس السوبر المصرى، هناك 5 مدربين أجانب قادوا أنديتهم لحصد اللقب، فالبداية مع الألمانى أوتوفيستر، والذى قاد الزمالك للتويج بالسوبر فى أول نسخة للمسابقة عام 2001 بالفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

وفى النسخة الثانية للسوبر عام 2002 استمرت سيطرة الأجانب، فقاد البرازيلى كابرال الفريق الأبيض من جديد للقب على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف. وللمرة الثالثة على التوالى يهيمن المدربون الأجانب على لقب السوبر، وينجح البرتغالى أوليفرا فى قيادة الأهلى للتتويج بالسوبر فى 2003 على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

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ويتمكن حسن شحاتة المدير الفنى للمقاولون العرب فى عام 2004 من تحقيق المفاجأة ومعانقة السوبر على حساب الزمالك برباعية، ليكون أول مصرى يحقق كأس البطولة. البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى هو صاحب الرقم القياسى فى التتويج باللقب من خلال 4 ألقاب، حققها بشكل متتابع مع قلعة التتش فى أعوام 2005 و2006 على حساب إنبى و2007 أمام الإسماعيلى و2008 فى مواجهة الزمالك.

وينجح طارق العشرى فى قيادة حرس الحدود لتحقيق اللقب على حساب الأهلى بثنائية فى سوبر 2009، ليكون ثانى المدربين المصريين تحقيقاً للقب.

حسام البدرى هو ثالث مدرب مصرى يحرز لقب السوبر، قتُوج به مع الأهلى فى مرتين متتاليتين 2010 على حساب الحرس و2012 على حساب إنبى. يعود الأجانب من جديد للسيطرة على السوبر فينجح الإسبانى خوان كارلوس جاريدو فى قيادة الأهلى للصعود على منصة التتويج والظفر باللقب على حساب الزمالك بركلات الترجيح نسخة 2014، ليكون خامس أجنبى يعانق اللقب. وبعده يقود الوطنى فتحى مبروك فريق الأهلى لمعانقة اللقب على حساب الزمالك فى 2015 بالإمارات بعد مباراة مثيرة حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 3/2.

ويستمر المدربون المحليون فى السيطرة على السوبر خلال الأعوام الثلاثة، فبعد فتحى مبروك، ينجح محمد حلمى فى خطف اللقب من الأهلى وقيادة الزمالك للتتويج بنسخة 2016 التى أقيمت فى فبراير من عام 2017 بالإمارات، وأخيراً حقق حسام البدرى اللقب للمرة الثالثة فى تاريخه مع الأهلى بالانتصار على المصرى البورسعيدى بسوبر 2017. تُرى من سيتحوذ على اللقب خلال قمة الليلة ويكون سادس الأجانب الظافرين بكأس السوبر.. فايلر أم ميتشو؟.