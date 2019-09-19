شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الإسماعيلي استعداداً للجونة فى انطلاقة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة لاعبي الإسماعيلي عددا من الوافدين الجدد منهم محمد كماتشو، وهمام طارق، وإبراهيم أبو اليزيد، و أحمد مدبولى، ومحمد حمدى زكى.
واستبعد ميودراج كلا من خليل نيمار وعمر الوحش ونادر رمضان لأسباب فنية ومحمد صادق لعدم الجاهزية الفنية بعد التعافي من الإصابة.
وجاءت قائمة اللاعبين كاملة كالتالى :
حراسة المرمى: محمد مجدى عبد الفتاح ، محمد فوزى.
خط الدفاع: أسامة إبراهيم و باهر المحمدى و محمد مجدى الجمل و محمد هاشم و إبراهيم أبو اليزيد و محمد كماتشو.
خط الوسط: محمود دونجا وعماد حمدى ومحمد بيومى وهمام طارق وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.
خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم وبنسون شيلونجو و محمد حمدى زكى.
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