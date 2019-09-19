شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على تحديد قيمة الاشتراك فى كأس مصر 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة مبلغ 5 آلاف جنيه كأشتراك لأندية القسم الثالث. تضمن شروط إشتراك الأندية فى كأس مصر أن المشاركة فى البطولة تكون إختيارية، بشرط الإشتراك فى الوقت الذى تحدده لجنة المسابقات. كما تضمن شروط المشاركة فى كأس مصر على أن يتم إقامة المباريات من دور واحد بخروج المهزوم مباشرة، بالإضافة أنه فى حالة إنتهاء الوقت الأصلي فى الأدوار التأهيلية بالتعادل يتم اللجوء لضربات الترجيح مباشرة حتى دور الـ128 فسيتم اللعب شوطيين إضافيين. Advertisements

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني ونائبه جمال محمد على و عضوية كلاًَ من أحمد عبدالله و سحر عبد الحق و محمد فضل.

تضمن شروط إشتراك الأندية فى كأس مصر أن المشاركة فى البطولة تكون إختيارية ، بشرط الإشتراك فى الوقت الذى تحدده لجنة المسابقات.

كما تضمن شروط المشاركة فى كأس مصر أن يتم إقامة المباريات من دور واحد بخروج المهزوم مباشرة ، بالإضافة أنه فى حالة إنتهاء الوقت الأصلي فى الأدوار التأهيلية بالتعادل يتم اللجوء لضربات الترجيح مباشرة حتى دور الـ128 فسيتم اللعب شوطيين إضافيين.