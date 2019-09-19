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شكرا لقرائتكم نجم الزمالك الأسبق يشيد بتعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد تامر عبد الحمديد "دونجا" نجم الزمالك الأسبق بتعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أُقيل على خلفية خروج الفراعنة من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.
ونشر دوجا صورة لحسام البدرى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها :" أنا شايف انه قرار موفق بالتوفيق للكابتن حسام البدرى".
أعلن اتحاد الكرة، أن اختيار حسام البدرى لمنصب المدير الفنى لمنتخب مصر، جاء بالإجماع من قبل اللجنة الخماسية، التى تضم عمرو الجناينى رئيساً وجمال محمد على نائباً وعضوية كل من أحمد عبدالله وسحر عبد الحق ومحمد فضل، بعد اعتذار إيهاب جلال عن تولى المهمة.
أصدر اتحاد الكرة بيان رسمى جاء فيه: قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر ما يلى:
استقر حسام البدرى، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، على جهازه المعاون له فى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة بعد إسناد المهمة له بشكل رسمى.
دونجا
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