شكرا لقرائتكم تعرف على موعد بدء حسام البدرى مهمته الرسمية مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مهامه رسمياً لقيادة الفراعنة يوم 7 حتى 15 أكتوبر المقبل، خلال فترة التوقف الدولية.

يبحث مسئولو اتحاد الكرة مع حسام البدري خلال الساعات المقبلة خوض وديات خلال فترة التوقف المقبلة فى شهر أكتوبر من عدمه،استعداداً لضربة تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون ، والتى تنطلق فى نوفمبر المقبل.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن هناك اتصالات جمعت حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بأحد أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وطلب منه تواجد محمد بركات نجم الأهلي السابق فى منصب مدير المنتخب و تواجد أيمن طاهر فى حراسة المرمى.

حسام البدرى يتمسك بتواجد بعض الأسماء فى جهازه المعاون على رأسها أحمد حسن فى منصب مدير المنتخب و سيد معوض فى منصب المدرب وهناك مفاضلة بين أحمد أيوب و طارق مصطفي على منصب المدرب العام ، بينما يعد أيمن طاهر الأقرب لتولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب.