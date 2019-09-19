شكرا لقرائتكم الكويت تغلق ملف الإيقاف مع "الأولمبية الدولية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت اللجنة السداسية في الكويت والمكلفة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الأربعاء، آخر اجتماعاتها، وذلك بعدما كلفت للإشراف على خارطة الطريق المتعلقة بالرياضة الكويتية وحل مشاكلها.

وقال نائب المدير العام في الهيئة العامة للرياضة الكويتية وعضو اللجنة السداسية صقر الملا لـ"العربية.نت": إن الاجتماع كان لإغلاق ملف الإيقاف ورفع التقرير النهائي والحديث عن المستقبل والتعاون من خلال اتفاقيات قادمة لتطوير الإداريين وتسهيل مهام اللاعبين وكذلك فتح سبل التعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.

وأضاف الملا: مع انتهاء آخر اجتماعات اللجنة السداسية، انطوت صفحة الإيقاف منذ يوليو الماضي، ونبدأ اليوم في سبتمبر صفحة جديدة من التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، لافتاً إلى أنه عهد جديد لتطوير الرياضة الكويتية للعودة بأبطالها إلى مكانهم الطبيعي على منصات التتويج.

يشار إلى أن اللجنة السداسية ضمت في عضويتها كلا من بيري ميرو، ونيناد لالوفيتش من اللجنة الأولمبية الدولية، وحسين المسلم وحمود فليطح وصقر الملا وصالح القحطاني.