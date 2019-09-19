الموجز
عبر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة، قائلاً: "أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".
وقال "البدري": "منذ هذه اللحظة أعاهد الله ومصر حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم، الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".
وأكد المدير الفني، تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، من أجل عبور هذه المرحلة، وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.
وأضاف أن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراته، والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبًا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لحسام البدري بعد تولي منتخب مصر : الكل سواسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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