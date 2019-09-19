الموجز
في أول رد فعل له بعد تعيين حسام البدري مديراً فنياًُ لمنتخب مصر .
نشر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، صورة تجمعه بعاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، على الصفحة الرسمية له، حينما كان يقود منتخب الأردن لكرة القدم كتعليق على خبر تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، في إشارة منه أنه كان الأحق بقيادة منتخب بلاده.
وعلق العديد من رواد السوشيال ميديا على الصورة، بأن التوأم كانا الأحق بقيادة منتخب مصر في الفترة القادمة.
وكان حسام حسن من المرشحين بقوة لقيادة المنتخب والتنافس بينه وبين إيهاب جلال ، لتصل النتيجة في النهاية لصالح حسام البدري .
كانت هذه تفاصيل خبر إشارة منه أنه كان الأحق بقيادة منتخب بلاده .. أول تعليق من حسام حسن على قيادة البدري للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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