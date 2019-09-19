"فرانس فوتبول" تستحدث الكرة الذهبية لأفضل حارس مرمى









اسماء السيد - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الخميس استحداثها جائزة الكرة الذهبية لأفضل حارس مرمى، الى جانب جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم، وذلك اعتبارا من نسخة هذا العام التي يقام حفلها في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

وأطلقت "فرانس فوتبول" على الكرة الذهبية المخصصة للحراس اسم "جائزة ياشين"، تكريما للنجم السوفياتي السابق ليف ياشين الذي كان ولا يزال حارس المرمى الوحيد الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب (أحرزها عام 1963).

وكان الإنكليزي السير ستانلي ماثيوز أول من توج بالكرة الذهبية عام 1956، علما بأن التصويت منوط بالصحافيين لاختيار أفضل لاعب.

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واستحدثت المجلة الفرنسية الموسم الماضي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة وأحرزتها النروجية آدا هيغيربرغ.

وسيعلن عن اللائحة المختصرة للمرشحين عن الفئات الثلاث لهذا الموسم في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وبعد دمجها بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") لأفضل لاعب في العالم بين 2010 و2015، عادت "فرانس فوتبول" في 2016 لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشكل منفصل عن "فيفا".

ويقيم الاتحاد الدولي حفل جوائزه السنوية في 23 أيلول/سبتمبر الحالي في مدينة ميلانو الإيطالية.