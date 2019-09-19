شكرا لقرائتكم خبر عن النني يقود تشكيل بشكتاش ضد سلوفان براتيسلافا بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

أعلن عبد الله أفيتشي مدرب نادي بشكتاش شهير التركي تشكيله الرسمي ضد نادي سلوفان براتيسلافا بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي. النني يتواجد بتشكيل بشكتاش وظهر المصري محمد النني لاعب وسط نادي بشكتاش في تشكيل فريقه الأساسي مسجلا أول مشاركة له مع الفريق في بطولة الدوري الأوروبي. تشكيل بشكتاش بالدوري الأوروبي: حراسة المرمى: كاريوس. Advertisements الدفاع: بيريرا، فيدا، رويز، ربوتشو. الوسط: ديابي، توكوز، محمد النني، ليايتش، نكودو. الهجوم: ناير. مجموعة بشكتاش بالدوري الأوروبي ويتواجد نادي بشكتاش ونادي سلوفان في المجموعة الحاديه عشر من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي رفقة كل من ولفرهامبتون وبراج.

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