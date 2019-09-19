شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تلجأ للمحكمة الرياضية لرفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال والان مع التفاصيل

قال أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إن اللجنة الأولمبية المصرية تتخذ في الوقت الحالي اجراءات سريعة من أجل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية لرفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عاقبت الاتحاد المصري بالايقاف لمدة عامين مع تغريمه 250 الف دولار بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات.

وأضاف غنيم، وهو عضو في لجنة شكلتها مصر واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة المصرية للتحرك لإلغاء قرار الاتحاد الدولي، اليوم الخميس سنتقدم بطلب استئناف للمحكمة الرياضية الدولية خاصة واننا نشعر أن قرار الإيقاف به اجحاف بحق الاتحاد المصري لرفع الأثقال وباللاعبين المصريين الذين سيحرمون من المشاركة في أولمبياد طوكيو".

وتابع "إذا كان الاتحاد الدولي للأثقال يرغب في توقيع عقوبة إيقاف على الاتحاد المصري فلماذا لم يوقعها مع عقوبة إيقاف الرباعين المصريين السبعة الذين أوقفوا في ديسمبر 2016؟ ولو كانت العقوبة صدرت في هذا التوقيت لكانت قد انتهت العام الماضي وما حرمنا من المشاركة في أولمبياد طوكيو".

وواصل "نشعر بالتفاؤل تجاه تحريك الملف خاصة وأن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ستعقد اجتماعا يومي 25 و26 سبتمبر الجاري لسحب الثقة من اللجنة القضائية المستقلة التي باشرت التحقيق في عدد من القضايا المشابهة ومنها قضية إيقاف الاتحاد

المصري للأثقال.

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"الأمل ما زال موجودا في رفع الايقاف ومشاركة الثنائي المصري محمد إيهاب وسارة سمير في أولمبياد طوكيو ونأمل أن يشاركا وأن

يحققا لمصر ميداليتين أولمبيتين".

وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إنه عاقب الاتحاد المصري بالإيقاف لمدة عامين بسبب عدة مخالفات للوائح المنشطات. وحرم هذا الإيقاف مصر من المشاركة في بطولة العالم التي انطلقت بالفعل يوم الأربعاء الماضي في تايلاند. وقد يحرمها أيضا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو العام المقبل بعد الانتهاء من كافة الطعون.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "أوقفت لجنة العقوبات المستقلة الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين "هذه اللجنة صاحبة الحق الوحيد في فرض عقوبات على الاتحادات

الأعضاء طبقا للمادة 12 من لوائح مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والتي صادق عليها المجلس التنفيذي لضمان أكبر

قدر من الشفافية والاستقلال".

وتم ابلاغ الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالقرار في 12 سبتمبر وحصل على مهلة ثلاثة أسابيع للطعن عليه أمام المحكمةالرياضية وطبقا للوائح الاتحاد الدولي يواجه أيبلد يثبت سقوط ثلاثة أوأكثر من رباعيه في اختبارات منشطات خلال عام طائفة من العقوبات وقد يتم إيقافه من الرياضة.