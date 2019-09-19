شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة على الظفرة في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل

استهل الجزيرة الاماراتي مشواره في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بالفوز2-صفر على الظفرة بمشاركة عمر عبد الرحمن "عموري" بينما فاز شباب الأهلي دبي 3-صفر على حتا اليوم الخميس.

وكان غياب عموري أبرز ملامح الموسم الماضي عندما انتقل من العين الاماراتي إلى الهلال السعودي بعد أن كان من أهم عناصر الجذب والمتعة بالمسابقة.

والآن أصبح العنوان الأبرز لموسم 2019-2020 حيث شارك بدلا من عامر عبد الرحمن في الدقيقة 75 حينما كان فريقه متقدما بهدف محمد العطاس من ضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة عرضية أرسلها عبد الله رمضان في الدقيقة 43.

وكاد البرازيلي كينو أن يضع الجزيرة في المقدمة في الدقيقة الثامنة لكن تسديدته ارتطمت في القائم الأيسر لتصل إلى علي مبخوت والمرمى مفتوح ليضعها خارج الشباك بغرابة شديدة.

ومر كينو من مدافعين اثنين داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في القائم الأيمن لمرمى الظفرة في الدقيقة 56.

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وأكمل الظفرة الاماراتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد حصول سلطان السويدي على الانذار الثاني.

وجعل كينو النتيجة 2-صفر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من

مبخوت.

وفي المباراة الثانية سجل يوسف جابر أول أهداف شباب الأهلي الاماراتي بعد خمس دقائق من البداية وفي الشوط الثاني ضاعف محمد جمعة النتيجة في

الدقيقة 55 من تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك زايد الحمادي حارس حتا.

وهز البرازيلي ليوناردو دي سوزا شباك حتا الاماراتي بهدف ثالث في الدقيقة 73 بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء.