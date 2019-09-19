اخبار الرياضه

حارس ليفربول السابق يكشف موقفه من العودة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس السابق يكشف موقفه من العودة والان مع التفاصيل

تحدث لوريس كاريوس حارس مرمى نادي بشكتاش شهير التركي عن موقفه من العودة الى فريق ليفربول الإنجليزي مرة أخرى.

انضمام كاريوس إلى نادي بشكتاش

وكان كاريوس قد انضم إلى صفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من صفوف نادي ليفربول.

تصريحات كاريوس عن عودته إلى ليفربول

Advertisements

وقال كاريوس في تصريحات صحفية عن عودته إلى ليفربول: "لم أفكر في الأمر حتى هذه اللحظة، مازال هناك وقتًا طويلًا حتى تنتهي فترة إعارتي مع بشكتاش".

وأنهى كاريوس حديثه قائلا: "أركز في الفترة الحالية على مبارياتي مع بشكتاش لتقديم أفضل أداء ممكن، لكني سأتحدث مع ليفربول حول مستقبلي بعد نهاية الموسم الحالي".

موعد مباراة بشكتاش في بطولة الدوري الأوروبي

ويستعد نادي بشكتاش لمواجهة نادي سلوفان براتيسلافا اليوم الخميس 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس ليفربول السابق يكشف موقفه من العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا