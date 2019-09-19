شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مباريات جولة "همة حتى القمة " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً والان مع التفاصيل

تستعد الفرق غداً ، لاستكمال مباريات الجولة الرابعة "همة حتى القمة " من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 3 مباريات تجمع فريقي العدالة وأبها ، والفيحاء ضد الوحدة ، والنصر بنظيره الدائم الحزم.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، ويستضيف فريق العدالة السابع بـ 4 نقاط امام نظيره أبها العاشر بـ 4 نقاط ، بينما يلتقي الفيحاء الخامس بـ 5 نقاط غريمه الوحدة الثاني عشر بـ 3 نقاط على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتختتم هذه مباريات يوم غد ، باللقاء الذي يجمع النصر الوصيف بـ 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر الحالي ، مع ضيفه الحزم الرابع عشر رصيد فقير للغاية نقطة واحدة ، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين استقرت ، علي تسمية الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بـ "همة حتى القمة" ، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.