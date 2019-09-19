شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسام البدري عقب توليه مهمة تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس 19 أغسطس رسميا تعيين حسام البدري مدربا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الفترة القادمة.

تصريحات حسام البدري عقب توليه مهمة تدريب منتخب مصر

وقال حسام البدري في تصريحات صحفية عقب توليه مهمة تدريب منتخب مصر: "أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".

وأضاف: "منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد المصريين حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جميعا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".

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وأكد البدري في تصريحاته على مساواته بين الجميع قائلا: "معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراتي والكل سواسية والحصول على نفس القدر لنيل شرف تمثيل البلد".

وأنهى البدري تصريحاته قائلا: "أؤكد على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة متمثله في الوزير أشرف صبحي، من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد الشعب العظيم".

تشكيل الجهاز المعاون للبدري

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن حسام البدري هو من سيكون له الحرية الكاملة لإختيار جهازه المعاون له.

يذكر أن حسن شحاته وإيهاب جلال وحسام حسن كانوا ضمن المرشحين أيضا لتولي مهمة تدريب منتخب مصر ولكن وقع الاختيار في النهاية على إيهاب جلال.