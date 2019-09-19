شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: ساري يرفض ضم نجم برشلونة السابق إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن البرازيلي داني ألفيس ظهير نادي ساو باولو قد قام بعرض نفسه على نادي يوفنتوس للانضمام للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ساري يرفض عودة ألفيس إلى يوفنتوس وأكدت الصحيفة أن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس هو من رفض عودة داني ألفيس لصفوف الفريق مرة أخرى دون إبداء أي أسباب. Advertisements وكان ألفيس قد أعلن عبر حسابه على “انستجرام” منذ فترة رحيله عن نادي باريس سان جيرمان بشكل نهائي. انضمام داني ألفيس إلى ساو باولو هذا الصيف وأعلن نادي ساو باولو البرازيلي منذ فترة التعاقد مع داني ألفيس يشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر. وقد شارك داني ألفيس في 32 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان خلال الموسم المنصرم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.

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