شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الإعلان عن عقوبة النني عقب طرده بالدوري التركي والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا عن عقوبة المصري محمد النني لاعب وسط نادي بشكتاش شهير. الطرد الذي تعرض له النني وكان النني قد تعرض للطرد المباشر خلال مباراة بشكتاش وغازي عنتاب بالدوري التركي عقب قيامه بضرب أحد لاعبو الخصم. Advertisements تطبيق عقوبة قاسيه على النني من الاتحاد التركي وقرر الاتحاد التركي تطبيق عقوبة قاسيه على النني وهي إيقافه لمدة 3 مباريات متتالية وتغريمه بمبلغ مالي وصل إلى 13 ألف ليرة تركية. موعد مباراة بشكتاش في بطولة الدوري الأوروبي ويستعد نادي بشكتاش لمواجهة نادي سلوفان براتيسلافا اليوم الخميس 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

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