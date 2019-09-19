شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحصد جائزة "الرياضة من أجل الخير" والان مع التفاصيل
استطاع نادي الهلال حصد جائزة "الرياض من أجل الخير" كأفضل نادي يقدم الاعمال الخيرية من خلال الرياضة، وذلك في ختام أعمال منتدى الابتكار الاجتماعي والأخلاقيات العالمية (sigef 2019) الذي أقيم في العاصمة اليابانية.
وتمنح هذه الجائزة للأندية والمتخباات التي تسعي لاستمرار العمل الخيري من خلال مزاولة الانشاطة الرياضية المختلفه وبرامج الرياضة، التي تساهم في تدعيم السلوكيات الإيجابية لدى الشباب ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الرياضة وغرز مفاهيم الروح الرياضية في المجتمع.
من جانبه أشار مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في نادي الهلال سعود السبيعي إلى أن هذا التكريم الطيب أتى نظير ما يقدمه الهلال على الصعيد الإنساني المتمثل في أعمال التطوع الخيري وحماية الأطفال من التدخين وحثهم علي ممارسة الرياضة، إضافة إلى الاهتمام ورعاية ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والأيتام.
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