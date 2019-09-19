البدري مدربا للمنتخب المصري لكرة القدم

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حسام البدري المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس تعيين حسام البدري مدربا للمنتخب الوطني خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل من منصبه في يوليو تموز الماضي بعد الخروج من دور الستة عشر في كأس الأمم الافريقية التي استضافتها مصر.

وقال الاتحاد في بيان ”قرر الاتحاد المصري برئاسة عمر الجنايني تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة“.

وكان آخر منصب تولاه البدري، مدرب الأهلي السابق، رئاسة إدارة الكرة في نادي بيراميدز المنافس في الدوري المحلي.