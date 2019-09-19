الامارات | الجزيرة يحصد النقاط الكاملة في الظهور الأول لـ"عموري"

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحصد النقاط الكاملة في الظهور الأول لـ"عموري" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق الجزيرة أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه فريق الظفرة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد محمد بن زايد ضمن استهلالية مشوار الفريقين في المنافسة وهي المباراة التي شهدت الظهور الأول للوافد الجديد لصفوف "فخر أبوظبي" الدولي عمر عبدالرحمن بعد انتقاله قادماً من صفوف الهلال السعودي.

وقص الجزيرة شريط الأهداف في الدقيقة 43 كسر به صمود دفاع الظفرة وذلك حينما حول المصري عبدالله رمضان الركلة الثابتة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها اللاعب الشاب محمد العطاس فوق خط دفاع الظفرة وحولها برأسه في شباك الحارس خالد السناني، بينما أضاف الوافد الجديد البرازيلي، كينو الهدف الثاني في الدقيقة 3+90.

وتلقى "عموري" تحية كبيرة من قبل الجماهير التي حضرت المباراة وأخرى من زملائه اللاعبين أثناء دخوله لأرضية الملعب بديلاً في الدقيقة 74 بديلاً للاعب المحور عامر عبدالرحمن الذي انتقل هو الأخر رفقة عمر عبدالرحمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من صفوف فريق العين بعد انتهاء عقده.

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وكان واضحاً قبل دخول عمر عبدالرحمن لأرضية الملعب حاجة الفريق لصانع ألعاب متفرغ خصوصاً مع عدم مشاركة زميله خلفان مبارك منذ البداية وهو ما جعل الفريق يعتمد بصورة أكبر على الكرات العرضية والضربات الثابتة لتشكيل الخطورة على مرمى الحارس خالد السناني.

لكن بعد مشاركة "عموري" وخلفان مبارك أختلف الحال إذ تحول الفريق للاعتماد على التمريرات البينية من عمق الملعب لتمويل المهاجم علي مبخوت والثنائي البرازيلي، كينو والمغربي مراد باتنا بالفرص على الرغم من التكتيك الدفاعي الذي اعتمد عليه لاعبو الظفرة وهو ما أضر عمر عبدالرحمن للعودة لخط دفاع فريقه في أكثر من مرة من أجل الحصول على الكرة.

وأكمل فريق الظفرة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد أن أشهر حكم المباراة يعقوب جاسم البطاقة الصفراء الثانية للاعب سلطان السويدي.