شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التركي لكرة القدم يوقع عقوبة كبيرة على محمد النني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع الاتحاد التركي لكرة القدم، عقوبة على لاعب وسط المنتخب الوطني، وفريق بشتكاش التركي محمد النني، بعد طرده في مباراة غازي عنتاب في بطولة الدوري الممتاز.
ونال الفرعون المصري البطاقة الحمراء بعد ضرب متبادل مع اللاعب أولرينواجو كايودي يوم السبت الماضي في الدقيقة 75 من زمن المباراة.
وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي الإلكتروني عن قراره تجاه النني، وأكد على إيقاف لمدة 3 مباريات متتالية مع غرامة مالية قيمته 13 ألف ليرة تركية بسبب سلوكه غير الرياضي.
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