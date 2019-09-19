شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلق على رحيل الثنائي «صلاح وماني» ويوضح حقيقة خلافهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على شائعات رحيل ثنائي الفريق الأفريقي، ساديو ماني ومحمد صلاح، وارتباطهما بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وارتبط أسم الثنائي الأفريقي بالإنتقال إلى ريال مدريد الموسم الماضي، خاصة وأن زين الدين زيدان أبدى رغبته في ضم السنغالي ساديو ماني.

يورجن كلوب رد في تصريحات بمقابلة صحفية مع بول جورست: «صلاح وماني هما من أفضل المواهب الهجومية في العالم، بجانب قدرتهما على الاندماج مع روبرتو فيرمينو تجعل الثلاثي أفضل».

وأكد: «ماني وصلاح ليسا للبيع بأي ثمن، لا نفكر ولن نفكر في بيعهم».

واختتم: «بالنسبة لي أمر مثير للإعجاب عندما تسمع بأن باريس أو برشلونة أو يوفنتوس يهتمون بضم ماني وصلاح، وهم لديهم أفضل هجوم في أوروبا».

أوضح يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، العلاقة بين ساديو ماني ومحمد صلاح ثنائي هجوم الريدز.

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محمد صلاح وماني دائمًا ما تنتشر التقارير والشائعات حول العلاقة السيئة بينهما، خاصة بعد عضب ساديو من النجم المصري في مباراة بيرنلي بسبب عدم تمرير مو الكرة له.

يورجن كلوب هو ما أكد ذلك، بأن ساديو ماني كان غاضبًا من صلاح بسبب عدم تمرير الكرة له وهو في وضع يسمح بالتسجيل.

في مباراة نابولي الأخيرة، انتشرت صورة ماني وهو يتأخر في تمرير الكرة لصلاح، مما أثار الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كلوب في تصريحات بمقابلة صحفية مع بول جورست: «ما يحدث لا يشير إلى وجود مشاكل أبدًا، هي أشياء تحدث دائمًا».

وأضاف: «في مباراة نابولي ماني مرر الكرة لمحمد صلاح، لكن لم يكن موفق في التمرير، العلاقة بينهما جيدة جدًا».

وأشار: «محمد صلاح وضع فيديو على انستجرام مؤخرًا مع وضع رؤوسهم على طفلين صغيرين يركضان نحو بعضهما البعص ويحتضنان، كانت رسالة واضحة للجميع».

واختتم: «مو وماني أصدقاء جيدين، ولن يمر وقت طويل قبل أن يقوم ماني بنسخ احتفال آخر لفيرمينو».