شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد مباراة السوبر المصري بعد التعديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا عن تعديل موعد لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي. المباراة ستقام مساء غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية. واستقر مسؤولو الجبلاية على تقديم موعد مباراة السوبر لتقام في السابعة مساء بدلًا من الثامنة.

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