شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسام البدري بعد توليه مهمة المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، عن سعادته بعد تولى الإدارة الفنية للفراعنة في الفترة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات صحفية: «أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير».

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وأضاف موجهًا رسالة: «منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد الشعب حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل».

وأوضح البدري أنه يجب تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي المسؤول عن الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.

وأكمل بأن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.