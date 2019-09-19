شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أزمات تواجه المصرى قبل انطلاق الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الكروى الأول بنادى المصرى 3 أزمات قبل أول مواجهة أمام حرس الحدود يوم الأحد المقبل فى الجولة الأولى من الدورى الممتاز على رأسها عدم وضوح الرؤية لإيهاب جلال، المدير الفنى، فى ظل مفاوضاته المستمرة مع اتحاد الكرة بشأن تدريب المنتخب الوطنى لكرة القدم بسبب خلافه على اختيار الجهاز المعاون.

كان «جلال» قد أبلغ اتحاد الكرة بتمسكه بوجود طارق مصطفى فى منصب المدرب العام وحمد إبراهيم مساعدا ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، لكن مسؤولى الجبلاية رفضوا وجود مصطفى كمال وطلبوا ضم أيمن طاهر بدلا منه، والأزمة الثانية تكمن فى عدم استقرار مجلس الإدارة على ملعب لاستضافة المباريات بشكل نهائى فى الدورى الممتاز، وذلك بعدما رفض اتحاد الكرة إقامة مباريات الفريق على ملعب استاد السويس الجديد الذى اختاره مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رفض نادى الإسماعيلى استضافة مباريات الفريق البورسعيدى المحلية والإفريقية خلال الموسم الجديد، والأزمة الثالثة تكمن فى عدم وجود ظهيرى مساك للاعتماد عليهما خلال المباريات، مما دفع الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال لتجهيز الناشئ خالد مصطفى المنضم حديثا من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين إلى جانب تجربة البوركينى سعيدو سمبوريه لاعب الوسط المدافع فى مركز الظهير المساك للاستعانة به فى المباريات المقبلة انتظارا لعودة الثنائى إسلام صلاح ومحمد الصالح من الإصابة. فيما رفض مجلس الإدارة إعارة أحمد جمعة مهاجم الفريق لأحد الأندية السعودية لحاجة الفريق إليه خلال الموسم الجديد، فضلا عن رفض الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال إعارة اللاعب إلى سموحة بسبب خلافات المدير الفنى مع التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذين يقودان سموحة. فيما صرف مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية 50% من مقدم عقود اللاعبين الجدد المنضمين حديثا للفريق وهم عماد فتحى وبهاء مجدى وأحمد عادل ميسى ومحمد زكريا المنضم من الإنتاج الحربى.