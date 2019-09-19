شكرا لقرائتكم خبر عن أبراهام: نشعر بالإحباط وهدفنا تحقيق الفوز أمام ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامى أبراهام، مهاجم فريق تشيلسى الإنجليزى، أن فريقه يمكنه إخراج غضبه من الهزيمة أمام فالنسيا، فى مستهل دور مجموعات دورى أبطال أوروبا، عندما يستضيف ليفربول، يوم الأحد المقبل بالدورى الإنجليزى الممتاز. وعلق أبراهام على موقعة الريدز، فى تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، قائلا: «مباراة الأحد تمثل لنا اختبارا للشخصية، يمكننا إخراج غضبنا أمام ليفربول.. هذه مباراة كبيرة، وهدف كل فريق هو تحقيق الانتصار، نتطلع لتخطى هزيمة فالنسيا». وتابع: «لا نزال فى المراحل المبكرة من دورى أبطال أوروبا، نعم نستشيط غضبًا من الخسارة، لكن لا يزال أمامنا 5 مباريات أخرى، وعلينا الفوز بها جميعًا».

وواصل: «بالطبع نشعر بالإحباط، لم نقدم أفضل كرة قدم لنا، أتى فالنسيا ونجح فى حرماننا من اللعب بالأسلوب الذى أردناه، وبالتالى يجب الإشادة بهم».

واختتم اللاعب الشاب: «سنمر بالكثير من اللحظات الحلوة والمرة هذا الموسم، وعلينا المضى قدمًا».