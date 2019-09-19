شكرا لقرائتكم خبر عن «نوير» يقرر الاعتزال الدولى عقب «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، يدرس الاعتزال الدولى خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل تمهيد الطريق لمنافسيه للحصول على فرصة حراسة عرين الماكينات الألمانية.

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وقالت الصحيفة إن الحارس المخضرم، البالغ من العمر 33 عامًا، يفكر فى الاعتزال الدولى عقب مشاركته ببطولة يورو 2020، مضيفة أن نوير اختار التوقيت المثالى لاعتزاله، عندما يبلغ من العمر 34 عامًا، وقبل مونديال 2022 بعامين ونصف العام، والذى سيكون حينها قد تجاوز حاجز الـ36 عامًا.

وتأتى هذه الأنباء فى ظل الصراع الدائر بين نوير ومواطنه مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، على حراسة عرين المنتخب الألمانى.

وعبر تير شتيجن عن استيائه من وضعه الحالى مع الماكينات الألمانية، خاصة مع اعتماد مدربه يواكيم لوف بشكل دائم على حارس الفريق البافارى.