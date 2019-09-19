شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستجرام» يضع «دى يونج» فى مرمى النيران داخل «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مفاجأة من العيار الثقيل، أثار الدولى الهولندى فرينكى دى يونج، نجم فريق برشلونة الإسبانى، الجدل داخل الفريق الكتالونى، عقب مواجهة بوروسيا دورتموند، التى انتهت بالتعادل السلبى، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «ميرور»، الإنجليزية، إن الأيام المقبلة ستشهد حالة من التوتر فى علاقة دى يونج بالمدير الفنى للبارسا إرنستو فالفيردى، وذلك بعد مطالبة جماهير الفريق الكتالونى برحيل المدرب عقب المستوى السيئ الذى ظهر به الفريق أمام بوروسيا دورتموند. وأوضحت الصحيفة أن النجم الهولندى قام بعمل إعجاب بأحد التعليقات على حسابه الشخصى فى موقع التواصل الاجتماعى (إنستجرام)، الذى يطلب فيه ضرورة إقالة فالفيردى من تدريب البلوجرانا بسبب الأداء الباهت للفريق منذ انطلاق الموسم الجارى، ولكن اللاعب الهولندى تدارك الموقف سريعًا، وأزال هذا الإعجاب. وقالت الصحيفة إن تصرف دى يونج يعنى أنه ضغط بإصبعه على (الإعجاب) بطريق الخطأ، قبل أن يصحح موقفه.

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وفشل فريق برشلونة فى تحقيق الفوز، فى أى مباراة خارج ملعبه هذا الموسم، سواء بالليجا أو دورى أبطال أوروبا، حيث انهزم أمام أتلتيك بيلباو وتعادل مع أوساسونا ودورتموند.

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية عن المدة التى سيغيب فيها جوردى ألبا مدافع برشلونة، الذى غادر ملعب سيجنال آيدونا بارك أمام دورتموند قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق؛ بسبب الإصابة العضلية التى تعرض لها. وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إنَّ الفحوصات التى خضع لها اللاعب استبعدت تعرضه لتمزق عضلى فى العضلة الخلفية لساقه اليسرى، وأنه سيغيب لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا. ومن المقرر أن يغيب ألبا بشكل مؤكد عن مواجهتى غرناطة، وفياريال، وعلى الأرجح خيتافى، ويمكن أن يعود لمباراة التشامبيونز ليج المقبلة أمام إنتر ميلان يوم 2 أكتوبر المقبل.

فيما اقترب الدولى الفرنسى عثمان ديمبلى جناح فريق برشلونة، من العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الكتالونى بعد تعافيه من الإصابة التى كان قد تعرض لها مؤخرًا.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن ديمبلى دخل المرحلة الأخيرة من عملية شفائه من الإصابة، واقترب من الحصول على التصريح الطبى للعودة إلى الملاعب عقب تعافيه بشكل كامل، حيث كان يعانى النجم الفرنسى من تمزق فى العضلة الفخذية ذات الرأسين خلال مباراة أتلتيك بلباو بالدورى الإسبانى.