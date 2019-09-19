شكرا لقرائتكم خبر عن ديكوفيتش يكشف عن مفاجأة مدوية حول موعد عودته من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم كرة المضرب الصربى نوفاك ديكوفيتش المصنف الأول عالمياً، مفاجأة صادمة من العيار الثقيل، بشأن تطورات الإصابة التى يعانى منها، وموعد عودته للملاعب.

كان نوفاك ديوكوفيتش قد فشل فى الحفاظ على لقبه فى بطولة الولايات المتحدة «أمريكا المفتوحة» رابع البطولات الكبرى «جراند سلام»، مؤخراً، بعد إنسحابه أمام منافسه السويسرى ستان فافرينكا بسبب معاناته من إصابة فى الكتف.

وحرمت الإصابة المصنف الأول الصربى نوفاك ديوكوفيتش من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه فى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى فى كرة المضرب، وأرغمته على الانسحاب من الدور الرابع أمام السويسرى ستانيسلاس فافرينكا بعد تأخره بمجموعتين.

وأثار المصنف الأول الشكوك حول إصابته وموعد عودته قائلاً: «أود أن أخبركم بكل تأكيد عن موعد عودتى، لكننى لا أعرف حقاً بالضبط».

وأضاف: «أتحقق من نتائج إعادة التأهيل بشكل يومى، ومن الطريقة التى تتفاعل بها الكتف مع عملية الشفاء والتعافى، لسوء الحظ الإصابة أكثر خطورة مما تصورت».

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وتابع: «كنت حزيناً للغاية لعدم الاستمرار فى المنافسة فى نيويورك، هى واحدة من البطولات الأربع الكبرى، ومهمة جداً خلال النصف الثانى من الموسم، لكن هذا ما حدث».

وأردف ديوكوفيتش الذى قال إنه أحضر معه أخصائى علاج طبيعى فى صربيا، حيث يشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل: «آمل أن أكون لائقًا فى غضون أسبوع أو أسبوعين، سيكون وضعا مثاليا، سأكون فى طوكيو وقتها».

وكان ديوكوفيتش المتوج بأربعة ألقاب كبرى فى آخر ست بطولات جراند سلام، قد عانى من ألم فى كتفه اليسرى منذ بداية البطولة، وانسحب من لقائه ضد فافرينكا فى دور الستة عشر عندما كان متأخرا بنتيجة ٤-٦، ٥-٧ و١-1.

يذكر أن الاتحاد الصربى لكرة المضرب حسم قبل أسابيع من التكهنات، بتأكيده أن المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش سيشارك مع المنتخب فى كأس ديفيس التى تستضيفها مدريد بصيغتها الجديدة فى نوفمبر المقبل.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما فى تحقيق بلاده لقبها الوحيد فى كأس ديفيس عام 2010، وتعود مشاركته الأخيرة الى العام 2017 حينما بلغت صربيا الدور نصف النهائى قبل الخسارة أمام إسبانيا 1-4.

وألمح الصربى فى تصريحات سابقة الى احتمال عدم مشاركته فى كأس ديفيس 2019، لا سيما أنها تأتى قبل فترة وجيزة من كأس العالم لكرة المضرب التى ستقام فى مطلع موسم 2020.