شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجهز بديلي «سيسيه ورفعت» استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل نادى الاتحاد السكندرى، عقب الإعلان عن تعيين الحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة بين زعيم الثغر والعربى الكويتى فى إطار مباريات العودة فى البطولة العربية على كأس محمد السادس، والمقرر لها يوم 27 سبتمبر الجارى على استاد الإسكندرية.

وجاء تخوف المسؤولين بالاتحاد فى ظل وجود بعض المشاحنات بين الجماهير المصرية والجزائرية على خلفية بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتى تسبب فيها جمال بلماضى المدير الفنى للمنتخب الجزائرى، ويأتى ذلك متواكبا مع الملاحظات التى دونتها جماهير الاتحاد التى كان لها واقعة فى نفس البطولة العام الماضى مع نفس الحكم بعد أن أدار لقاء العودة بين الاتحاد السكندرى والهلال السعودى بالإسكندرية وتغاضيه عن احتساب ضربة جزاء للاتحاد السكندرى.

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على صعيد آخر، دخل الفريق الأول بالنادى معسكرا بأحد فنادق برج العرب لمدة 72 ساعة واصطحب خلاله الجهاز الفنى ٣٠ لاعبًا.

من جانبه، أكد طلعت يوسف المدير الفنى، أن المرحلة المقبلة وتشمل مواجهة الزمالك بالدورى، ثم العربى الكويتى فى البطولة العربية، لن تشتمل على أى مباريات ودية وستقتصر على معسكرات قصيرة لزيادة معدل التركيز فقط.

وأضاف أن التركيز حاليا ينصب على مباراة الزمالك مع اللاعبين لكن الجهاز يتابع كل الأمور الخاصة بفريق العربى أيضا لا سيما أن الفارق بين المواجهتين 4 أيام فقط.

فى الوقت الذى خضع فيه مهاجمو الفريق خالد قمر وخالد الغندور وبناهينى وأوكوى ومحمد جدو وأيمن الغباشى لتدريبات خاصة فى ظل تأكد غياب أحمد رفعت ورزاق سيسيه عن المواجهة طبقا لشروط إعارة اللاعبين من نادى الزمالك.