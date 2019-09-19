كاريوس السابق يكشف موقفه من العزدة إلى ليفربول

الخميس 19 سبتمبر 2019

تحدث لوريس كاريوس حارس مرمى نادي بشكتاش شهير التركي عن موقفه من العودة الى فريق ليفربول الإنجليزي مرة أخرى.



انضمام كاريوس إلى نادي بشكتاش

وكان كاريوس قد انضم إلى صفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من صفوف نادي ليفربول.

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تصريحات كاريوس عن عودته إلى ليفربول

وقال كاريوس في تصريحات صحفية عن عودته إلى ليفربول: "لم أفكر في الأمر حتى هذه اللحظة، مازال هناك وقتًا طويلًا حتى تنتهي فترة إعارتي مع بشكتاش".

وأنهى كاريوس حديثه قائلا: "أركز في الفترة الحالية على مبارياتي مع بشكتاش لتقديم أفضل أداء ممكن، لكني سأتحدث مع ليفربول حول مستقبلي بعد نهاية الموسم الحالي".

موعد مباراة بشكتاش في بطولة الدوري الأوروبي

ويستعد نادي بشكتاش لمواجهة نادي سلوفان براتيسلافا اليوم الخميس 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.