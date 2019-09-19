اخبار الرياضه

الهلال السعودي يحصد جائزة جديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الخميس 19 سبتمبر 2019

استطاع  نادي الهلال  حصد جائزة "الرياض من أجل الخير" كأفضل نادي يقدم الاعمال  الخيرية من خلال ، وذلك في ختام أعمال منتدى الابتكار الاجتماعي والأخلاقيات العالمية (sigef 2019) الذي أقيم في العاصمة اليابانية.

وتمنح هذه الجائزة للأندية والمتخباات التي تسعي لاستمرار العمل الخيري من خلال  مزاولة الانشاطة المختلفه وبرامج الرياضة، التي تساهم في تدعيم السلوكيات الإيجابية لدى الشباب ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الرياضة وغرز مفاهيم الروح الرياضية في المجتمع.

من جانبه أشار مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في نادي الهلال سعود السبيعي إلى أن هذا التكريم  الطيب أتى نظير ما يقدمه الهلال على الصعيد الإنساني المتمثل في أعمال التطوع الخيري وحماية الأطفال من التدخين وحثهم علي ممارسة الرياضة، إضافة إلى الاهتمام ورعاية ذوي الإعاقة في المملكة العربية والأيتام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي يحصد جائزة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا