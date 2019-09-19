شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستضيف أكبر بطولة كروسفت بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المنامة)

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي انلمتد بلس كروسفت بدر العلوي عن استضافة المملكة لأكبر بطولة كروسفت على مستوى الشرق الأوسط، تحت شعار "الفيت ثروداون بحرين“، في 13-14 ديسمبر من العام الجاري.

وأشار إلى أن البطولة ستقام بمشاركة عالمية تصل لـ 35 دولة يمثلها 350 لاعباً، وسيتم تنظيمها من قبل نادي آنليمتد بلاس وتحتضنها مراسي البحرين.

وأضاف العلوي أن تمارين البطولة صممها اللاعب السويدي فيل هسكت المختص في تصميم برامج بطولات الكروسفيت، كما أن السويدي ديفيد ثورب سيكون رئيس حكام البطولة، والبالغ عددهم ٣٠ حكماً من داخل وخارج البحرين.

ولفت إلى أن اللجنة التنظيمية فتحت باب التسجيل الإلكتروني المباشر عبر الموقع الإلكتروني العالمي كومبتيشن كورنر competitoncorner.net- المخصص لبطولات الكروسفت - وسيتواصل حتى تاريخ ٢٠ أكتوبر.

بدوره، أكد مدير البطولة ومدير الأنشطة الرياضية والفعاليات بنادي انلمتد بلس محمد عبدالوهاب الخاجة ، أن البطولة تستضيفها المملكة في نسختها السابعة، لتكون بذلك أول دولة خليجية تنظم بطولة ”الفيت“.

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ولفت إلى أن، نادي انلمتد بلس كروسفت شارك في ثلاث سنوات متتالية من خلال لاعبيه في بطولة ”الفيت“ بجمهورية مصر العربية، إلى جانب بطولات مشابهة في دولتي الكويت والإمارات للإطلاع على التجارب التنظيمية وتحقيق أعلى مستوى تنظيمي ممكن في بطولة "الفيت ثروداون بحرين“.

وأشار إلى أنها تشتمل على ثلاث فئات: فئة النخبة ( فردي للأولاد والبنات )، وفريق الأولاد - متوسط الشدة ( ثلاث أولاد )، فريق مختلط ( ولدين وبنت ) للياقة البدنية قليلة الشدة، إذ يمكن أن يشارك في تلك الفئة من لا يمتلك مهارات متقدمة في رياضة الكروسفت التي تعتمد على اللياقة البدنية والتحمل.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة فواز شمسان أن اللجنة المنظمة ستختار من فئة النخبة الفردي عدد ٦٠ أولاد و٣٠ بنات، وذلك بعد تطبيقهم للتمارين المنشورة في موقع البطولة الإلكتروني، واعتمادها من قبل اللجنة.

وفيما يتعلق بفئتي الفرق ( الأولاد والمختلط )، أشار إلى أن اللجنة المنظمة ستحدد مشاركة ٣٦ فريق في كلا الفئتين، ليصبح مجموع اللاعبين المشاركين ٣٥٠ لاعباً.

ونوّه إلى أن البطولة تعتمد على اختبار الثلاث العناصر التي تقوم عليها رياضة الكروسفت: رفع الأثقال ( الخطف والنتر )، والجمباز ( العقلة والمشي على اليدين والماسل آب )، والألعاب الهوائية ( الجري والسباحة والدراجة الهوائية ).

ولفت إلى أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز نقدية وميداليات للفائزين الثلاث الأوائل في فئات البطولة الثلاث، كما أنها تضم في عضويتها١٠٠ منظم، من بينهم فريق طبي وفريق إعلامي متكامل لتحقيق أعلى مستوى تنظيمي وتسويقي ممكن.

جدير بالذكر، أن ”انلمتد بلس كروسفت“ تأسس عام ٢٠١٥، ويزيد عدد المشتركين بالنادي حالياً عن ٤٠٠ مشترك، كما أنه شارك بـ ٧٠ لاعب في البطولات الخارجية على مدار ٤ سنوات، إذ يتراوح معدل لاعبي النادي المشاركين في البطولة الواحدة الخارجية بين ٨ - ١٥ لاعب من الأولاد والبنات