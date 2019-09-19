محكمة فرنسية تكشف أكاذيب بي إن سبورت القطرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قضت محكمة فرنسية مستقلة بصحة الحكم السابق الصادر لمصلحة منظمة الاتصالات الفضائية العربية «عربسات» الرافض لمزاعم شبكة بي إن سبورت القطرية ضد المنظمة وفرضه تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح عرب سات ضد بي إن.

وأعلنت عربسات ترحيبها بحكم القضاء الفرنسي الرافض لمزاعم الشبكة القطرية، والذي يكشف تهاوي الادعاءات الباطلة التي حاولت بي إن ترويجها ضد المنظمة.

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وأوضحت عربسات أنها تلقت التعويضات المالية من بي إن سبورت، وهو ما اعتبرته تأكيدا لعدم صحة مزاعم الطرف المدعي في القضية، وسلامة موقفها من الاتهامات الزائفة والباطلة، بعد أن رفضت محكمة فرنسية مستقلة أخرى طلب استئناف وتعديل الحكم السابق.

وأعربت عن رفضها المطلق وأسفها الشديد للبيانات المتعجلة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات الأخرى، وما تضمنته من ترديد وصفته بالمعيب لكذب وادعاءات شبكة بي إن.

وطبقا لبيان عربسات، فقد أعربت عن شديد استغرابها لمواصلة تلك الاتحادات الدولية العمل مع شبكة بي إن سبورت وبعض مسؤوليها الغارقين في اتهامات الرشوة وغسل الأموال، والتي يخضع سجلها القانوني للتحقيقات في دول عدة، في وقت يفترض على تلك الاتحادات أن تنأى بنفسها عن الشبهات وعدم التعامل معها.

وحذرت منظمة الاتصالات الفضائية العربية من خطورة التعاطي مع البيانات الإعلامية والتقارير غير الدقيقة التي لا ترقى إلى مستوى الأحكام القضائية النهائية كالتي صدرت لصالحها، مؤكدة أنها لم ولن تدخل في أي حروب إعلامية مع أي جهة بهذا الخصوص، من منطلق إيمانها بروح وسيادة القانون.