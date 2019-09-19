الرقم 4 يشعل مواجهة العدالة وأبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف فريق العدالة صاحب المركز السابع نظيره أبها العاشر في مباراة متكافئة اليوم، ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويشعل الرقم 4 مواجهة اليوم، فكلاهما يمتلك 4 نقاط ويسعى للارتقاء في جدول الترتيب. تلقى العدالة خسارة مؤلمة بهدفين مقابل ثلاثة أمام التعاون في الجولة الأخيرة، رغم فوزه الكاسح على ضمك بـ4 وتعادله مع الأهلي بهدف لكل منهما، ويأمل الفريق في استعادة توازنه واستثمار عامل الأرض والفوز في مواجهة الليلة.

في المقابل، تعادل أبها مع الرائد بهدف لكل منهما، رغم فوزه على الوحدة في الجولة التي سبقتها، ويأمل الفريق تقديم نفسه بصورة أفضل في اللقاء.