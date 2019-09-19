ناشئو السعودية يكتسحون سوريا ويتصدرون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تغلب المنتخب السعودي على نظيره السوري 4/ 1 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عاما 2020. وتصدر الأخضر المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العماني «الثاني» الذي فاز بهدفين دون مقابل على المنتخب الباكستاني في اللقاء الذي أقيم على نفس الملعب قبل مواجهة الأخضر وسوريا.



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