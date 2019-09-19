الأخضر يتراجع مركزين في تصنيف فيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تراجعا طفيفا في ترتيب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في أعقاب التعادل مع اليمن بهدفين لكل منهما في أولى مبارياته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتواجد الأخضر في المركز الـ70 عالميا بعد أن كان في المركز الـ68، وذلك قبل خوض ثاني مواجهاته في التصفيات الآسيوية المقررة العاشر من أكتوبر المقبل أمام سنغافورة.