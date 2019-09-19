وحدة كارينيو يتوعد بإسقاط الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بقيادة مدربه الأورجواني دانيل كارينيو إلى استثمار فوزه المهم على الأهلي في الجولة الأخيرة، وتجاوز الفيحاء في لقاء اليوم، ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

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عادت الفرحة للفرسان عقب الانتصار على الأهلي بهدفين مقابل هدف، بعد خسارتين أمام الاتفاق وأبها، وجاء الفوز بعد التضحية بالمدرب الصربي مايو سيتانوفيتش، والتعاقد مع المدرب الأورجواني كارينيو الذي سبق أن قاد فريق النصر عام 2014 لتحقيق لقب الدوري، وستكون مواجهة اليوم هي الأولى له.

في المقابل، يأمل الفيحاء لمواصلة انطلاقته القوية، حيث يحتل المركز الخامس في واحد من أفضل المراكز التي احتلها في تاريخه في المسابقة إن لم يكن أفضلها، وجمع الفيحاء 5 نقاط من تعادلين أمام الفيصلي والهلال وفوز على الحزم.

تقابل الفريقان في 4 مواجهات، اثنتان منها في دوري الدرجة الأولى، وكانت الغلبة لفريق الوحدة (1-0) و(2-0)، وفي الموسم الماضي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان كسب الوحدة مواجهة الذهاب (2-1)، ليسدد بعد ذلك الفيحاء ديونه بفوزه الكبير (5-2).