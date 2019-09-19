هل يفجر النصر غضبه في شباك الحزم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يلوح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالانفجار غضبا في مرمى منافسه الحزم، عندما يلتقيه اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

يسعى العالمي حامل لقب البطولة وصاحب المركز الثاني في البطولة الحالية برصيد 7 نقاط، إلى تضميد جراحه بعد الخروج المرير من آسيا، من خلال استعادة نغمة الانتصارات وحصد النقاط الكاملة، ويأمل مدربه فيتوريا أن يجد الحل المناسب لبعض المشاكل الفنية التي ظهرت في آخر لقاءين، حيث تعادل في الدوري سلبيا مع الشباب.

أما الحزم صاحب النقطة الوحيدة في الدوري، والذي تلقى سداسية من الاتفاق الجولة الأخيرة، فيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية ومسح الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق، وبعد أن بات المدرب دانيال إيسايلا مهددا بالرحيل.

مدرب النصر: روي فيتوريا

مدرب الحزم : دانيال ايسايلا

الجولة : 4

التوقيت: 20.20م

الملعب : استاد الملك فهد الدولي

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درجة الحرارة : 41

قبل المواجهة:

الخلافات العاصفة خارج الملعب في النصر قد تلقي بظلالها على الفريق.

يعد النصر الأقوى دفاعا حتى الآن حيث لم يلج مرماه أي هدف.

يعاني فيتوريا مدرب النصر من غيابات في أبرز صفوفه، وعلى رأسهم عبدالفتاح آدم.

يغيب أحمد موسى وجوليانو بداعي الإصابة.

النصر تكفل بدخول جماهيره مجانا في لقاء اليوم.

تعد مباراة النصر اليوم الفرصة الأخيرة للمدرب دانيال ايسايلا.

تواجه الفريقان 7 مرات في دوري المحترفين، فاز النصر في 5، وتعادلا في واحدة، وفاز الحزم في أول لقاء جمع الفريقين بهدف دون مقابل.