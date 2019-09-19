8 مكاسب للهلال قبل مواجهة الاتحاد في الجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما تصاعدت وتيرة الاستعدادات في الهلال لمواجهة الاتحاد في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم غدا في الجوهرة المشعة بجدة، حقق الفريق 8 مكاسب رئيسة من خلال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على العميد في مواجهة الإياب بثلاثية مقابل هدف بعد أن تعادلا في جولة الذهاب بدون أهداف.
وظهر الفريق الهلالي في أفضل حالاته الموسمية، واستحق أن ينال العلامة الفنية الكاملة قبل مواجهة السد القطري في دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا في أكتوبر المقبل، وبات يغرد بمفرده ممثلا للأندية السعودية بعد خروج النصر والاتحاد.
- مكاسب الهلال
- الاقتراب من الوصول للقب القاري السابع بعد الوصول لنصف النهائي 4 مرات في 6 سنوات
- تعزيز حالة الاستقرار الفني والمناخ الإداري الصحي
- علو كعب الفريق على نظيره الاتحاد وارتفاع الروح المعنوية قبل مواجهة الغد
- تأكيد جدارته كممثل وحيد للفرق السعودية قاريا
- عودة محمد البريك وتوهج أندريه كارليو
- ارتفاع أسهم المدير الفني في الأوساط الهلالية بحسن إدارته للقاء
- صعود السهم الهجومي بــ17 هدفا من 6 لقاءات رسمية محلية وقارية يقابله حضور دفاعي بولوج 6 أهداف
- رفع إيرادات النادي بالوصول إلى مرحلة متقدمة من دوري أبطال آسيا
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