8 مكاسب للهلال قبل مواجهة الاتحاد في الجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

فيما تصاعدت وتيرة الاستعدادات في الهلال لمواجهة الاتحاد في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم غدا في الجوهرة المشعة بجدة، حقق الفريق 8 مكاسب رئيسة من خلال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على العميد في مواجهة الإياب بثلاثية مقابل هدف بعد أن تعادلا في جولة الذهاب بدون أهداف.

وظهر الفريق الهلالي في أفضل حالاته الموسمية، واستحق أن ينال العلامة الفنية الكاملة قبل مواجهة السد القطري في دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا في أكتوبر المقبل، وبات يغرد بمفرده ممثلا للأندية السعودية بعد خروج النصر والاتحاد.