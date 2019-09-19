شكرا لقرائتكم بركات وأيمن طاهر ضمن أولويات حسام البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي يعلن فيه تنصيب حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي، لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري، الذى تمت إقالته مؤخراً عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين .
علم "الخليج 365" أن حسام البدرى يتمسك بتواجد بعض الأسماء فى جهازه المعاون على رأسها أحمد حسن فى منصب مدير المنتخب وسيد معوض فى منصب المدرب وهناك مفاضلة بين أحمد أيوب وطارق مصطفي على منصب المدرب العام ، بينما يعد أيمن طاهر الأقرب لتولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب.
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