إنفو جراف .. أرقام قمصان لاعبي الإسماعيلي بالموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الإسماعيلى، عن قائمة لاعبى الفريق الأول التى تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد. حراسة المرمى .. محمد فوزى “13 ” محمد مجدى “1” أيمن رجب “16” محمود عبد المنصف “26” كمال السيد “31”. خط الدفاع .. باهر المحمدى “2” محمد مجدى الجمل “3” إبراهيم أبو اليزيد “15” محمد كماتشو “23” أحمد أيمن “24” محمد هاشم “29” أسامة إبراهيم “30” أحمد كاستيلو “34” محمد عمار “44”. Advertisements خط الوسط .. عماد حمدى “4” محمود دونجا “6” عمر الوحش “8” همام طارق “10” محمد الشامى “11” مدحت فقوسة “12” محمد صادق “14” بيكيتى سيلفا “18” عبد الرحمن مجدى “19” خليل نيمار “20” أحمد مدبولى “21” نادر رمضان “22” محمد مخلوف “25” مصطفى فارس “27” محمد بيومى “33” محمد الضرف “35” . خط الهجوم .. محمد حمدى زكى “7” بنسون شيلونجو “9” وجيه عبد الحكيم “17” محمود صلاح “28” حازم مرسى “32” .

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