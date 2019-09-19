شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يقود مران المصرى بعد "ذوبعة" تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد إيهاب جلال مران المصرى بعد "ذوبعة" تدريبه للمنتخب الوطنى والذى حسم فى النهاية لصالح حسام البدرى.

واصل المصري تدريبه مساء اليوم الخمبس على ا تدريباته استعداداً لمباراته المرتقبة في مستهل مشواره بالموسم الجديد للدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على ستاد السويس.

جاء المران حماسياً للغاية واشتعل المران أكثر وأكثر بعد تأكد اللاعبين من استمرار مديرهم الفني الكابتن ايهاب جلال في منصبه ، فجاء المران مفعماً بالحماس سواء في الوحدات البدنية أو الفنية والتي ركز فيها إيهاب جلال على تنفيذ لاعبيه لعدد من الجمل الخططية والتكتيكية ، فيما كان التركيز خلال التقسيمة المصغرة التي اختتم بها المران على اللعب من لمسة واحدة وتكثيف الضغط والانتشار الهجومي ، بينما خاض حراس المرمى مراناً شاقاً تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال.