تعرف على أولى قرارات حسام البدرى بعد تولى المدير الفنى لمنتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن أولى قرارات حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول عقب توليه المهمة رسمياً.

وأكد المصدر أن البدرى سيقوم غدا أو بعد غد على أقصى تقدير استدعاء المحترفين المصريين فى الخارج الذين سيقع عليهم الاختيار خلال الفترة المقبلة للدخول فى معسكر إعدادى خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتنص اللائحة على أن يتم استدعاء اللاعبين المحترفين من أنديتهم قبل انطلاق الأجندة الدولية بأسبوعين وهى المهلة التى تنتهى بعد غد.

قرارات حسام البدرى بعد تولى المدير الفنى لمنتخب مصر

وكلف اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى المدير الفنى الجديد للفراعنة تشكيل الجهاز الفنى المعاون وذلك بعد الاستقرار عليه رسمياً.

ويعود خلال الساعات القليلة المقبلة حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطني الأول لتولى مهمة القيادة الفنية للفراعنة خلال السنوات الماضية.

البدرى مديرا فنيا للمنتخب المصرى

واستقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تعيين حسام البدرى فى منصب المدير الفنى للفراعنة على أن يعود المدرب الشهير الى القاهرة للبدء فى تشكيل وتجهيز معسكر المنتخب الوطني القادم فى شهر أكتوبر المقبل.

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وسبق أن تولى حسام البدرى مسئولية المنتخب الوطني الأولمبى خلال الفترة الماضية الا ان فترة توليه المسئولية شهدت متاعب عدة خلال الفترة نفسها بسبب عدم وجود فترات اعداد للفريق ما ساهم فى سقوط تجربته الدولية وعدم تحقيقه الغرض الموجود.

وتولى حسام البدرى رئاسة نادى بيراميدز خلال العام المنقضى بعدما رحل عن قيادة القلعة الحمراء فى الفترة الماضية.

فيفا: حسام البدرى حلم الفراعنة للوصول الى كأس العالم

أبرز الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والخاص بكأس العالم المقبلة 2022 تولى حسام البدرى مسئولية الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول.

وأكد فيفا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن البدرى حلم المصريين للوصول الى نهائيات كأس العالم القادمة 2022.

وقاد البدرى النادى الأهلى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال بالاضافة الى قيادته للقلعة الحمراء للمشاركة بكأس العالم للأندية.