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شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخوض مرانه قبل الأخير استعدادا لافتتاحية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمن المران لتدريبات خاصة للمدافعين على كيفية استخلاص الكرة وأحكام الرقابة الدفاعية لتجنب الأخطاء الدفاعية خاصة مع بداية الموسم لتجميع اكبر عدد من النقاط حتى ينافس الفريق بقوة على المربع الذهبى الذى غاب عنه فى الموسم المنقضى .
واختتم المران بتقسيمة حماسية للاعبين والتى تم ايقافها عدة مرات من أجل منحهم التعليمات الفنية واصلاح الأخطاء.
وحدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى غداً، الجمعة، موعداً للسفر إلى مدينة الجونة، استعدادا لمواجهة فريقها السبت المقبل فى الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى بنسخته الجديدة.
ومن المقرر أن يستقل الفريق الطائرة المتوجهة لمدينة الجونة عصر الجمعة، حيث تم إنهاء إجراءات الإقامة بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.
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