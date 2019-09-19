شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخوض مرانه قبل الأخير استعدادا لافتتاحية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الإسماعيلى مران مساء اليوم الخميس، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، الذى ينطلق مساء السبت حيث يواجه الدراويش الجونة فى افتتاح الدورى.

شمل المران مجموعة من الجمل الفنية شملت اللعب من لمسة واحدة والتسليم والتسلم السريع فى المساحات الضيقة مع سرعة الإرتداد من الحالة الدفاعية للهجومية ليتعود اللاعبين بصورة افضل على خطط وفكر المدير الفنى الجديد الصربى ميودراج .

وتضمن المران لتدريبات خاصة للمدافعين على كيفية استخلاص الكرة وأحكام الرقابة الدفاعية لتجنب الأخطاء الدفاعية خاصة مع بداية الموسم لتجميع اكبر عدد من النقاط حتى ينافس الفريق بقوة على المربع الذهبى الذى غاب عنه فى الموسم المنقضى .

واختتم المران بتقسيمة حماسية للاعبين والتى تم ايقافها عدة مرات من أجل منحهم التعليمات الفنية واصلاح الأخطاء.

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وحدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى غداً، الجمعة، موعداً للسفر إلى مدينة الجونة، استعدادا لمواجهة فريقها السبت المقبل فى الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى بنسخته الجديدة.

ومن المقرر أن يستقل الفريق الطائرة المتوجهة لمدينة الجونة عصر الجمعة، حيث تم إنهاء إجراءات الإقامة بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.