شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على الحوار فى دوري مرتبط كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتصر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، على نظيره الحوار بنتيجة 27 /21 فى إطار رابع جولات دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 /2020 .

كما فاز فى هذه الجولة كلا من ، الزمالك على هليوبوليس بنتيجة 25 /20 و الطيران على حدائق الأهرام بنتيجة 32 /26 و المعادى على جزيرة الورد بنتيجة 33 /26 و 6 أكتوبر على محافظة الفيوم بنتيجة29 /15 و سبورتنج على الزهور بنتيجة 28 /22 و البنك الأهلى على الجزيرة بنتيجة 32 /19 وسموحة على أصحاب الجياد بنتيجة 36 /26 ، فيما تعادل طلائع الجيش مع الأوليمبى بنتيجة 29 /29 .

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وتقام الجولة الخامسة غدا الجمعة للرجال فقط، بينما تحصل منافسات المرتبط على راحة.

وتتضمن الجولة الخامسة مواجهات بين كلا من الزمالك مع طلائع الجيش، وحدائق الأهرام مع هليوبوليس، والأوليمبى مع جزيرة الورد، والطيران مع الحوار، والمعادى مع محافظة الفيوم، والأهلى مع الزهور، و6 أكتوبر مع الجزيرة، وسبورتنج مع سموحة، والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد .