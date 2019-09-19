شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على الحوار فى دوري مرتبط كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام الجولة الخامسة غدا الجمعة للرجال فقط، بينما تحصل منافسات المرتبط على راحة.
وتتضمن الجولة الخامسة مواجهات بين كلا من الزمالك مع طلائع الجيش، وحدائق الأهرام مع هليوبوليس، والأوليمبى مع جزيرة الورد، والطيران مع الحوار، والمعادى مع محافظة الفيوم، والأهلى مع الزهور، و6 أكتوبر مع الجزيرة، وسبورتنج مع سموحة، والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفوز على الحوار فى دوري مرتبط كرة اليد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.