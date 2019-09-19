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جدة - عمرو شويل كاف ينفى تحديد موعد السوبر الأفريقى بين الترجي والزمالك نفى الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تحديد موعد ومكان السوبر الأفريقي المقرر بين الترجي التونسى والزمالك المصري حتى الآن. وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" اقامة مباراة السوبر الأفريقى يوم 23 أكتوبر المقبل بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الاماراتية. Advertisements وقال الاتحاد الافريقى أن المكان والموعد لم يتحددا بعد وأنه فور الاستقرار الرسمى سيتم الكشف عنه عبر الموقع الرسمى للاتحاد القارى. ويشارك الزمالك بصفته بطل النسخة الأخير من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بينما يشارك الترجى بصفته بطل أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى بعد الأحداث التى شهدتها المباراة النهائية فى الفترة الماضية.

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