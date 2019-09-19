شكرا لقرائتكم حسام البدرى : خدمة منتخب مصر شرف كبير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين حسام البدرى مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة ، ومنح البدري حرية إختيار الجهاز المعاون.

قال البدري فى تصريحات صحفية:" منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد الشعب حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".

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أكد المدير الفني على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.

أضاف بأن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قرارارته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.