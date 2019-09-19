شكرا لقرائتكم حسام البدرى : خدمة منتخب مصر شرف كبير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد المدير الفني على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.
أضاف بأن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قرارارته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.
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