شكرا لقرائتكم أرقام مذهلة فى مسيرة حسام البدري قبل تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة المصرى تعيين حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر الأول خلفاً للمكسيكى أجيرى، الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج وبالتحديد بعد توديع بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة من دور الـ16.

وحقق البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة"

ويقدم الخليج 365 أرقام حسام البدرى خلال مسيرته التدريبية والتى جاءت كالتالى:



لعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، تعادل فى 47 مباراة، خسر فى 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6.