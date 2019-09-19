شكرا لقرائتكم الأخضر يتراجع في تصنيف "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجع المنتخب السعودي الأول، مركزين في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، ليحتل المركز الـ 70 عالميا.

ولعب الأخضر مباراتين في سبتمبر الجاري، حيث تعادل مع مالي وديا 1-1، قبل أن يتعادل أيضا مع منتخب اليمن 2-2 في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وحل المنتخب السعودي في المركز الثامن على مستوى القارة الآسيوية، والسابع على صعيد المنتخبات العربية.

يشار إلى أن منتخب بلجيكا حافظ على تصدره للتصنيف الشهري، بينما تواجد المنتخب البرازيلي ثانيا، وفرنسا أبطال مونديال 2018 ثالثا.